«Реал» разгромил «Бетис» в матче 18-го тура Ла Лиги, Гонсало Гарсия оформил хет-трик

Завершился матч 18-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Реал» и севильский «Бетис». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. «Реал» одержал победу со счётом 5:1.

В составе «Реала» голами отметились Гонсало Гарсия (трижды), Рауль Асенсио и Франсиско Гарсия. Единственный забитый мяч «Бетиса» на счету Кучо Эрнандеса.

«Бетис» занимает шестое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 28 очков за 18 матчей. «Реал» находится на второй строчке, заработав 45 очков за 19 игр. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Барселона», у которой 49 очков.