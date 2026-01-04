«Реал» разгромил «Бетис» в матче 18-го тура Ла Лиги, Гонсало Гарсия оформил хет-трик
Завершился матч 18-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Реал» и севильский «Бетис». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. «Реал» одержал победу со счётом 5:1.
Испания — Примера . 18-й тур
04 января 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
5 : 1
Бетис
Севилья
1:0 Гарсия – 20' 2:0 Гарсия – 50' 3:0 Асенсио – 56' 3:1 Эрнандес – 66' 4:1 Гарсия – 82' 5:1 Гарсия – 90+3'
В составе «Реала» голами отметились Гонсало Гарсия (трижды), Рауль Асенсио и Франсиско Гарсия. Единственный забитый мяч «Бетиса» на счету Кучо Эрнандеса.
«Бетис» занимает шестое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 28 очков за 18 матчей. «Реал» находится на второй строчке, заработав 45 очков за 19 игр. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Барселона», у которой 49 очков.
