Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тоттенхэм Хотспур — Сандерленд, результат матча 4 января 2026, счёт 1:1, 20-й тур АПЛ 2025/2026

«Тоттенхэм» и «Сандерленд» сыграли вничью в матче 20-го тура АПЛ
Комментарии

Завершился матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Тоттенхэм Хотспур» и «Сандерленд». Встреча прошла на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия). В качестве главного арбитра игры выступил Стюарт Атвелл. Встреча закончилась вничью со счётом 1:1.

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
04 января 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 1
Сандерленд
Сандерленд
1:0 Б. Дэвис – 30'     1:1 Бробби – 80'    

Первый гол в матче забил защитник «Тоттенхэм Хотспур» Бен Дэвис на 30-й минуте. Во втором тайме на 80-й минуте нападающий гостей Брайан Бробби сравнял счёт.

После 20 сыгранных встреч в чемпионате Англии «Тоттенхэм» набрал 27 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Сандерленд» располагается на седьмой строчке, у команды в активе 30 очков.

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Реал» готов взять сразу двух игроков, «Ювентус» — трёх. Трансферы и слухи дня
«Реал» готов взять сразу двух игроков, «Ювентус» — трёх. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android