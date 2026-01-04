«Тоттенхэм» и «Сандерленд» сыграли вничью в матче 20-го тура АПЛ

Завершился матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Тоттенхэм Хотспур» и «Сандерленд». Встреча прошла на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия). В качестве главного арбитра игры выступил Стюарт Атвелл. Встреча закончилась вничью со счётом 1:1.

Первый гол в матче забил защитник «Тоттенхэм Хотспур» Бен Дэвис на 30-й минуте. Во втором тайме на 80-й минуте нападающий гостей Брайан Бробби сравнял счёт.

После 20 сыгранных встреч в чемпионате Англии «Тоттенхэм» набрал 27 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Сандерленд» располагается на седьмой строчке, у команды в активе 30 очков.