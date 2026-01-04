«Ливерпуль» и «Фулхэм» сыграли вничью, обменявшись голами после 90-й минуты

Завершился матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Фулхэм» и «Ливерпуль». Встреча прошла на стадионе «Крэйвен Коттедж» (Лондон, Англия). В качестве главного арбитра матча выступил Крэйг Поусон. Встреча закончилась вничью со счётом 2:2.

Счёт в матче открыл Гарри Уилсон. Нападающий хозяев поля отличился на 17-й минуте. Во втором тайме на 57-й минуте полузащитник мерсисайдцев Флориан Вирц сравнял счёт. В конце встречи на 90+4-й минуте полузащитник гостей Коди Гакпо вывел свою команду вперёд. Хавбек «Фулхэма» Харрисон Рид на 90+7-й минуте восстановил равенство в счёте.

После 20 сыгранных встреч в чемпионате Англии «Фулхэм» набрал 28 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Ливерпуль» располагается на четвёртой строчке, у команды в активе 34 очка.