Футбол

Фулхэм — Ливерпуль, результат матча 4 января 2026, счёт 2:2, 20-й тур АПЛ 2025/2026

«Ливерпуль» и «Фулхэм» сыграли вничью, обменявшись голами после 90-й минуты
Комментарии

Завершился матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Фулхэм» и «Ливерпуль». Встреча прошла на стадионе «Крэйвен Коттедж» (Лондон, Англия). В качестве главного арбитра матча выступил Крэйг Поусон. Встреча закончилась вничью со счётом 2:2.

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
04 января 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
2 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Уилсон – 17'     1:1 Вирц – 57'     1:2 Гакпо – 90+4'     2:2 Рид – 90+7'    

Счёт в матче открыл Гарри Уилсон. Нападающий хозяев поля отличился на 17-й минуте. Во втором тайме на 57-й минуте полузащитник мерсисайдцев Флориан Вирц сравнял счёт. В конце встречи на 90+4-й минуте полузащитник гостей Коди Гакпо вывел свою команду вперёд. Хавбек «Фулхэма» Харрисон Рид на 90+7-й минуте восстановил равенство в счёте.

После 20 сыгранных встреч в чемпионате Англии «Фулхэм» набрал 28 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Ливерпуль» располагается на четвёртой строчке, у команды в активе 34 очка.

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
