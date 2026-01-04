Скидки
Пари Сен-Жермен — Париж. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Разбираемся здесь в сортах сами понимаете чего». Казанский — о матче «МЮ» с «Лидсом»

«Разбираемся здесь в сортах сами понимаете чего». Казанский — о матче «МЮ» с «Лидсом»
Комментарии

Известный российский комментатор Денис Казанский поделился впечатлениями от матча 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Лидсом» со счётом 1:1.

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
04 января 2026, воскресенье. 15:30 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Ааронсон – 62'     1:1 Кунья – 65'    

«В Лидсе сегодня давали фехтование с мячом, а не футбол. Опорная зона «Юнайтед» во втором тайме с Каземиро и Угарте решила не выходить. Бывает.

Из светлого разливного можно отметить только выход Зиркзее. Мяч к нему лип и варианты в атаке поэтому [тоже]. Кунья местами заигрывается со званием лучшего производителя моментов, но тут же превращается в грузчика шансов соперника.

А ведь правда, когда вышел нидерландец Пироэ [нападающий «Лидса»], стало понятно, что он сегодня и забьёт свой первый мяч в АПЛ? И ведь был в сантиметрах. От события и победы.

1:1 с «Лидсом» для нынешнего «Манчестер Юнайтед» лучше, чем 1:1 с «Вулвз». Хотя разбираемся здесь в сортах сами понимаете чего. Так сейчас вот устроено», — написал Казанский в телеграм-канале.

После 20 сыгранных встреч в чемпионате Англии «Лидс» набрал 22 очка и занимает 16-е место в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» располагается на пятой строчке, у команды в активе 31 очко.

Новости. Футбол
Все новости

