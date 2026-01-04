Антонио Конте прокомментировал победу «Наполи» над «Лацио»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался после матча 18-го тура итальянской Серии А, в котором его подопечные обыграли «Лацио» со счётом 2:0.

«Хочу поздравить игроков: сыграть такой высококачественный матч с сильным соперником было непросто. Я увидел физическую выносливость и техническое мастерство. Мы контролировали игру и не позволили «Лацио» показать свой лучший футбол.

Сегодня показали очень высокий уровень. Мы должны продолжать играть на таком же высоком уровне, хотя понимаю, что играть каждые три дня очень утомительно.

Надеюсь, то, что случилось с Нересом (игрок покинул поле из-за травмы на 69-й минуте. — Прим. «Чемпионата»), несерьёзно, но ротация состава сейчас очень сложна, учитывая количество наших травмированных игроков. Я тренер, и моя задача — оптимизировать наши ресурсы. Нам понадобится энергия каждого и больше усилий, чтобы поддерживать тот высокий уровень, который мы показали сегодня», – приводит слова Конте официальный сайт «Наполи».

«Наполи» с 37 очками в 17 играх располагается на второй строчке в Серии А. Возглавляет турнирную таблицу итальянского чемпионата «Милан» с 38 очками после 17 встреч.