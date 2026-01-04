Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Антонио Конте прокомментировал победу «Наполи» над «Лацио»

Антонио Конте прокомментировал победу «Наполи» над «Лацио»
Комментарии

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался после матча 18-го тура итальянской Серии А, в котором его подопечные обыграли «Лацио» со счётом 2:0.

Италия — Серия А . 18-й тур
04 января 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Лацио
Рим
Окончен
0 : 2
Наполи
Неаполь
0:1 Спинаццола – 13'     0:2 Ррахмани – 32'    
Удаления: Нослин – 81', Марушич – 88' / Маццокки – 88'

«Хочу поздравить игроков: сыграть такой высококачественный матч с сильным соперником было непросто. Я увидел физическую выносливость и техническое мастерство. Мы контролировали игру и не позволили «Лацио» показать свой лучший футбол.

Сегодня показали очень высокий уровень. Мы должны продолжать играть на таком же высоком уровне, хотя понимаю, что играть каждые три дня очень утомительно.

Надеюсь, то, что случилось с Нересом (игрок покинул поле из-за травмы на 69-й минуте. — Прим. «Чемпионата»), несерьёзно, но ротация состава сейчас очень сложна, учитывая количество наших травмированных игроков. Я тренер, и моя задача — оптимизировать наши ресурсы. Нам понадобится энергия каждого и больше усилий, чтобы поддерживать тот высокий уровень, который мы показали сегодня», – приводит слова Конте официальный сайт «Наполи».

«Наполи» с 37 очками в 17 играх располагается на второй строчке в Серии А. Возглавляет турнирную таблицу итальянского чемпионата «Милан» с 38 очками после 17 встреч.

Материалы по теме
Самый чиловый футболист мира. Нерес стал героем соцсетей из-за недуга и тащит «Наполи»
Самый чиловый футболист мира. Нерес стал героем соцсетей из-за недуга и тащит «Наполи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android