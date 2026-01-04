Сборная Марокко вышла в 1/4 финала домашнего Кубка африканский наций, обыграв Танзанию

Завершился матч 1/8 финала Кубка африканский наций, в котором встречались сборные Марокко и Танзании. Команды играли на стадионе «Принц Мула Абдулла» в Рабате (Марокко). Сборная Марокко одержала победу с минимальным счётом 1:0.

На 64-й минуте отличился нападающий сборной Марокко Браим Диас.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимали участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.