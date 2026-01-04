Скидки
«Манчестер Сити» — «Челси»: Рейндерс вывел «горожан» вперёд на 42-й минуте

В эти минуты идёт матч 20-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играют «Манчестер Сити» и «Челси». Встреча проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра матча выступает Майкл Оливер (Ашингтон). На данный момент счёт 1:0 в пользу «горожан». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
04 января 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
2-й тайм
1 : 0
Челси
Лондон
1:0 Рейндерс – 42'    

На 42-й минуте Тейани Рейндерс открыл счёт в этой игре и вывел «горожан» вперёд.

«Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. В активе команды 41 набранное очко в 19 матчах. «Челси» с 30 очками располагается на шестом месте в таблице АПЛ.

В следующем туре «горожане» 7 января примут «Брайтон энд Хоув Альбион», «синие» в тот же день встретятся с «Фулхэмом».

Календарь матчей английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
