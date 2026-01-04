Тренер «Пафоса» Карседо подпишет контракт со «Спартаком» до лета 2028 года — Marca
Главный тренер «Пафоса» Хуан Карлос Карседо возглавит московский «Спартак» и подпишет контракт с красно-белыми до лета 2028 года. Испанский специалист объявит об этом в воскресенье, 4 января, после матча чемпионата Кипра, в котором «Пафос» встречается с «Аполлоном» из Лимассола, сообщает Marca.
Кипр — Первый дивизион . 16-й тур
04 января 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Аполлон Л
Лимасол
2-й тайм
2 : 1
Пафос
Пафос
1:0 Маркеш – 7' 1:1 Бруно – 38' 2:1 Родригеш – 52'
Карседо проинформирует своих игроков, а затем проведёт пресс-конференцию. Владельцы клуба, которые не смогли продлить контракт с Карседо, уже в курсе этой новости. Соглашение с московским «Спартаком» будет окончательно оформлено на следующей неделе.
Ранее специалист уже работал в «Спартаке» в 2012 году в качестве помощника Унаи Эмери.
Комментарии
