Тренер «Пафоса» Карседо подпишет контракт со «Спартаком» до лета 2028 года — Marca

Главный тренер «Пафоса» Хуан Карлос Карседо возглавит московский «Спартак» и подпишет контракт с красно-белыми до лета 2028 года. Испанский специалист объявит об этом в воскресенье, 4 января, после матча чемпионата Кипра, в котором «Пафос» встречается с «Аполлоном» из Лимассола, сообщает Marca.

Карседо проинформирует своих игроков, а затем проведёт пресс-конференцию. Владельцы клуба, которые не смогли продлить контракт с Карседо, уже в курсе этой новости. Соглашение с московским «Спартаком» будет окончательно оформлено на следующей неделе.

Ранее специалист уже работал в «Спартаке» в 2012 году в качестве помощника Унаи Эмери.