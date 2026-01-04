Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гарри Кейн высказался о трудностях изучения немецкого языка и назвал своё любимое слово

Гарри Кейн высказался о трудностях изучения немецкого языка и назвал своё любимое слово
Комментарии

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн высказался о трудностях изучения немецкого языка и назвал своё любимое слово.

«Честно говоря, это очень сложно. Но я стараюсь брать два урока в неделю. Достиг того уровня, когда начинаю понимать всё больше и больше, когда ребята разговаривают в раздевалке. Надеюсь, к концу сезона смогу вести короткий разговор или даже дать своё первое интервью на немецком. Сейчас я прилагаю для общения определённые усилия. Любимое немецкое слово: «Tor!» [гол]», — приводит слова Кейна Bild.

В нынешнем сезоне Кейн провёл за «Баварию» 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 30 мячей и сделал три результативные передачи.

Материалы по теме
«Особый год, который я никогда не забуду». Гарри Кейн подвёл итоги 2025-го
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android