Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн высказался о трудностях изучения немецкого языка и назвал своё любимое слово.

«Честно говоря, это очень сложно. Но я стараюсь брать два урока в неделю. Достиг того уровня, когда начинаю понимать всё больше и больше, когда ребята разговаривают в раздевалке. Надеюсь, к концу сезона смогу вести короткий разговор или даже дать своё первое интервью на немецком. Сейчас я прилагаю для общения определённые усилия. Любимое немецкое слово: «Tor!» [гол]», — приводит слова Кейна Bild.

В нынешнем сезоне Кейн провёл за «Баварию» 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 30 мячей и сделал три результативные передачи.