Каррагер предположил, когда Салах может покинуть «Ливерпуль»

Комментарии

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о будущем нападающего Мохамеда Салаха в английском клубе.

«Учитывая ситуацию с травмами в «Ливерпуле» после перелома ноги у Александера Исака, клуб не может позволить себе отпустить Салаха в январское трансферное окно. После размолвки в начале этого сезона Кубок африканских наций пришёлся очень кстати, чтобы все могли перевести дух. Однако следующие несколько месяцев могут стать долгим прощанием для Салаха.

Нынешняя эра «Ливерпуля» навсегда будет неразрывно связана с ним. Он один из величайших игроков в истории клуба и Премьер-лиги, поэтому эмоциональное прощание в последнем матче этого сезона стало бы идеальным, тщательно спланированным завершением карьеры в команде», — приводит слова Каррагера Goal.com.

В нынешнем сезоне Салах провёл за «Ливерпуль» 19 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи.

