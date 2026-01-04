В «Галатасарае» отреагировали на слухи об интересе к полузащитнику «Интера» Фраттези

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук дал комментарий на тему предполагаемого интереса клуба к полузащитнику «Интера» Давиде Фраттези.

«Чем дольше вы держите трансферы в секрете, тем лучше, но, к сожалению, в нашей стране это сложно. Появляются новости об игроках, которые нас интересуют, но также и о тех, кто нас не интересует. Фраттези — важный, ценный футболист. С ним не вели никаких переговоров. Он мне очень нравится, но мы пока не предпринимали никаких шагов. Сейчас игрок с таким профилем не является нашей главной целью. В СМИ появляются слухи о многих футболистах, 20-30% из них — правда, но остальные — это игроки, которых мы совсем не знаем, с которыми не разговаривали. В трансферном плане наша главная цель — приобрести хороших игроков, лучших игроков. Для этого нужно приложить усилия, убедить и клуб, и футболиста», — приводит слова Бурука Fanatik.