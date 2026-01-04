Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Галатасарае» отреагировали на слухи об интересе к полузащитнику «Интера» Фраттези

В «Галатасарае» отреагировали на слухи об интересе к полузащитнику «Интера» Фраттези
Комментарии

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук дал комментарий на тему предполагаемого интереса клуба к полузащитнику «Интера» Давиде Фраттези.

«Чем дольше вы держите трансферы в секрете, тем лучше, но, к сожалению, в нашей стране это сложно. Появляются новости об игроках, которые нас интересуют, но также и о тех, кто нас не интересует. Фраттези — важный, ценный футболист. С ним не вели никаких переговоров. Он мне очень нравится, но мы пока не предпринимали никаких шагов. Сейчас игрок с таким профилем не является нашей главной целью. В СМИ появляются слухи о многих футболистах, 20-30% из них — правда, но остальные — это игроки, которых мы совсем не знаем, с которыми не разговаривали. В трансферном плане наша главная цель — приобрести хороших игроков, лучших игроков. Для этого нужно приложить усилия, убедить и клуб, и футболиста», — приводит слова Бурука Fanatik.

Материалы по теме
«МЮ» отказался отдавать Угарте в аренду «Галатасараю» за £ 15 млн — TEAMtalk
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android