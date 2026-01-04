Игрок «Манчестер Сити» Шерки: с самого начала карьеры хотел играть в стиле Гвардиолы

Нападающий «Манчестер Сити» Райан Шерки поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.

«Всё дело в той интенсивности, которую Гвардиола придаёт своему стилю игры. Поражает то, сколько сил он отдаёт спорту, сколько энергии и эмоций вкладывает в своё дело ежедневно.

Пеп всегда олицетворял то, как я вижу футбол. С самого начала своего профессионального пути хотел играть в стиле Гвардиолы. Когда я перешёл в «Манчестер Сити», разумеется, понял его идеи ещё лучше, мне стало легче, а это хорошее сочетание», — приводит слова Шерки официальный сайт «Манчестер Сити».