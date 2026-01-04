Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Манчестер Сити» Шерки: с самого начала карьеры хотел играть в стиле Гвардиолы

Игрок «Манчестер Сити» Шерки: с самого начала карьеры хотел играть в стиле Гвардиолы
Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Райан Шерки поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.

«Всё дело в той интенсивности, которую Гвардиола придаёт своему стилю игры. Поражает то, сколько сил он отдаёт спорту, сколько энергии и эмоций вкладывает в своё дело ежедневно.

Пеп всегда олицетворял то, как я вижу футбол. С самого начала своего профессионального пути хотел играть в стиле Гвардиолы. Когда я перешёл в «Манчестер Сити», разумеется, понял его идеи ещё лучше, мне стало легче, а это хорошее сочетание», — приводит слова Шерки официальный сайт «Манчестер Сити».

Материалы по теме
Гвардиола отреагировал на слухи, что Мареска может сменить его в «Ман Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android