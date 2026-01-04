Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Реал Сосьедад — Атлетико: стартовые составы команд на матч 18-го тура Ла Лиги, 4 января 2026

«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: стартовые составы команд на матч 18-го тура Ла Лиги
Комментарии

Сегодня, 4 января, состоится матч 18-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Реал Сосьедад» и мадридский «Атлетико». Команды сыграют на стадионе «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания). В качестве главного арбитра выступит Хуан Мартинес Мунуэра из Аликанте. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

Испания — Примера . 18-й тур
04 января 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1-й тайм
0 : 0
Атлетико М
Мадрид

Стартовые составы команд.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Мартин, Гомес, Чалета-Цар, Арамбуру, Туррьентес, Солер, Мендес, Кубо, Гедеш, Оярсабаль.

«Атлетико»: Облак, Пубиль, Ганцко, Руджери, Льоренте, Барриос, Коке, Симеоне, Альварес, Сёрлот, Баэна.

После 18 матчей чемпионата Испании мадридский «Атлетико» набрал 37 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Реал Сосьедад» заработал 17 очков после 17 встреч и располагается на 16-й строчке.

В предыдущем туре «Атлетико» на выезде разгромил «Жирону» со счётом 3:0, а «Реал Сосьедад» в гостях сыграл вничью с «Леванте» (1:1).

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Барселона» в концовке вырвала победу у «Эспаньола» в матче 18-го тура Ла Лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android