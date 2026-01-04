«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: стартовые составы команд на матч 18-го тура Ла Лиги

Сегодня, 4 января, состоится матч 18-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Реал Сосьедад» и мадридский «Атлетико». Команды сыграют на стадионе «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания). В качестве главного арбитра выступит Хуан Мартинес Мунуэра из Аликанте. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

Стартовые составы команд.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Мартин, Гомес, Чалета-Цар, Арамбуру, Туррьентес, Солер, Мендес, Кубо, Гедеш, Оярсабаль.

«Атлетико»: Облак, Пубиль, Ганцко, Руджери, Льоренте, Барриос, Коке, Симеоне, Альварес, Сёрлот, Баэна.

После 18 матчей чемпионата Испании мадридский «Атлетико» набрал 37 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Реал Сосьедад» заработал 17 очков после 17 встреч и располагается на 16-й строчке.

В предыдущем туре «Атлетико» на выезде разгромил «Жирону» со счётом 3:0, а «Реал Сосьедад» в гостях сыграл вничью с «Леванте» (1:1).