Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дамак — Аль-Хиляль, результат матча 4 января 2026, счёт 0:2, 13-й тур саудовской Про-Лиги 2025/2026

«Аль-Хиляль» обыграл «Дамак» в матче Про-Лиги и возглавил турнирную таблицу
Комментарии

Завершился матч 13-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Дамак» и «Аль-Хиляль». Команды играли на стадионе «Принц Султан бин Абдул Азиз» (Абха, Саудовская Аравия). Встреча закончилась победой футболистов «Аль-Хиляль» со счётом 2:0.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 13-й тур
04 января 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Дамак
Хамис-Мушайт
Окончен
0 : 2
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
0:1 Нуньес – 35'     0:2 Леонардо – 53'    

Первый мяч в матче забил нападающий «Аль-Хиляля» Дарвин Нуньес на 35-й минуте. На 53-й минуте Маркос Леонардо удвоил преимущество гостей. В оставшееся время игры команды не отметились результативными действиями.

После 12 сыгранных встреч в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» набрал 32 очка и возглавил турнирную таблицу, опередив «Аль-Наср» Криштиану Роналду. «Дамак» располагается на 14-й строчке, у команды девять набранных очков.

В следующем туре «Аль-Хиляль» примет «Аль-Хазм» 8 января, а «Дамак» на день позже на выезде встретится с «Аль-Халиджем».

Календарь саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Аль-Наср» Криштиану Роналду потерпел первое поражение в чемпионате, проиграв «Аль-Ахли»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android