«Аль-Хиляль» обыграл «Дамак» в матче Про-Лиги и возглавил турнирную таблицу

Завершился матч 13-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Дамак» и «Аль-Хиляль». Команды играли на стадионе «Принц Султан бин Абдул Азиз» (Абха, Саудовская Аравия). Встреча закончилась победой футболистов «Аль-Хиляль» со счётом 2:0.

Первый мяч в матче забил нападающий «Аль-Хиляля» Дарвин Нуньес на 35-й минуте. На 53-й минуте Маркос Леонардо удвоил преимущество гостей. В оставшееся время игры команды не отметились результативными действиями.

После 12 сыгранных встреч в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» набрал 32 очка и возглавил турнирную таблицу, опередив «Аль-Наср» Криштиану Роналду. «Дамак» располагается на 14-й строчке, у команды девять набранных очков.

В следующем туре «Аль-Хиляль» примет «Аль-Хазм» 8 января, а «Дамак» на день позже на выезде встретится с «Аль-Халиджем».