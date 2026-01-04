Скидки
Главная Футбол Новости

Результаты матчей Кубка африканских наций — 2025 по футболу на 4 января

Комментарии

В воскресенье, 4 января, состоялись две встречи 1/8 финала Кубка африканских наций 2025 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Кубка Африки на 4 января:

Марокко — Танзания — 1:0;
ЮАР — Камерун — 1:2.

Стала известна вторая пара 1/4 финала турнира: сборная Марокко встретится с командой Камеруна. Ранее первую пару 1/4 финала составили сборные Мали и Сенегала.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимали участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.

Турнирная сетка Кубка африканских наций
