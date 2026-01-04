Результаты матчей 20-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу

В воскресенье, 4 января, завершился 20-й тур английской Премьер-лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей 20-го тура АПЛ:

Суббота, 3 января:

«Астон Вилла» – «Ноттингем Форест» — 3:1;

«Брайтон энд Хоув Альбион» – «Бёрнли» — 2:0;

«Вулверхэмптон» – «Вест Хэм Юнайтед» — 3:0;

«Борнмут» – «Арсенал» — 2:3.

Воскресенье, 4 января:

«Лидс Юнайтед» – «Манчестер Юнайтед» — 1:1;

«Тоттенхэм Хотспур» – «Сандерленд» — 1:1;

«Ньюкасл Юнайтед» – «Кристал Пэлас» — 2:0;

«Фулхэм» – «Ливерпуль» — 2:2;

«Эвертон» – «Брентфорд» — 2:4;

«Манчестер Сити» – «Челси» — 1:1.

После 20 туров чемпионата Англии первое место с 48 очками занимает «Арсенал». На второй строчке располагается «Манчестер Сити», набравший 42 очка. Замыкает тройку лидеров «Астон Вилла», у которой тоже 42 очка.