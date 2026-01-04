Скидки
Главная Футбол Новости

Карседо объявил об уходе из «Пафоса». Специалист близок к назначению в «Спартак»

Карседо объявил об уходе из «Пафоса». Специалист близок к назначению в «Спартак»
Комментарии

Главный тренер «Пафоса» Хуан Карлос Карседо подтвердил своё решение уйти из клуба и переехать в Россию на пресс-конференции после матча чемпионата Кипра, в котором его команда уступила «Аполлону» из Лимассола со счётом 1:2. Ранее сообщалось, что Карседо станет новым главным тренером московского «Спартака».

Кипр — Первый дивизион . 16-й тур
04 января 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Аполлон Л
Лимасол
Окончен
2 : 1
Пафос
Пафос
1:0 Маркеш – 7'     1:1 Бруно – 38'     2:1 Родригеш – 52'    

«Для меня это был очень эмоциональный момент. Я хотел победы для людей, для команды. Знаю, что команда продолжит оставаться сильной. Принял решение уйти. Желаю всего наилучшего болельщикам, команде и городу. Это были два с половиной года, полные эмоций. Успешный период. Всё это навсегда останется в моем сердце.

Это правда, я решил уйти. Огромное спасибо владельцам, всем, кто работает в команде, персоналу, медицинскому штабу и, конечно же, жителям Пафоса. Благодарю всех от всего сердца. Пришло время мне уйти, благодарю всех.

Мы также вели переговоры с администрацией Пафоса, которые не привели к соглашению. Сложно объяснить своё решение всему миру. Считаю, что это лучшее решение для меня и моей семьи [переезд в Россию]», — приводит слова Карседо Goal.

Ранее специалист уже работал в «Спартаке» в 2012 году в качестве помощника Унаи Эмери.

