«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: Сёрлот открыл счёт на 50-й минуте

В эти минуты проходит матч 18-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются «Реал Сосьедад» и мадридский «Атлетико». Команды играют на стадионе «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания). В качестве главного арбитра выступает Хуан Мартинес Мунуэра из Аликанте. Счёт в матче 1:0 в пользу «Атлетико».

Счёт в матче открыл нападающий гостей Александр Сёрлот на 50-й минуте.

После 18 матчей чемпионата Испании мадридский «Атлетико» набрал 37 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Реал Сосьедад» заработал 17 очков после 17 встреч и располагается на 17-й строчке.

В предыдущем туре «Атлетико» на выезде разгромил «Жирону» со счётом 3:0, а «Реал Сосьедад» в гостях сыграл вничью с «Леванте» (1:1).