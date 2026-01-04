Нкунку на данный момент не планирует покидать «Милан» — Плеттенберг

Нападающий «Милана» Кристофер Нкунку на данный момент не планирует покидать свою нынешнюю команду. Об этом сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг в соцсети Х.

Ранее сообщалось, что футболистом активно интересуется «Фенербахче». По данным источника, игрок не проявляет никакого желания уходить из итальянского клуба, каких-либо договорённостей между «россонери», турецким клубом и самим игроком нет.

В нынешнем сезоне футболист провёл за итальянский клуб 15 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 32 млн.