Алонсо прокомментировал победу «Реала» в матче Ла Лиги с «Бетисом»

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался после победы своей команды над «Бетисом» (5:1) в матче 18-го тура чемпионата Испании.

«Это была важная и заслуженная победа. Такое начало года очень важно, необходим спокойный и позитивный настрой перед Суперкубком. Это ценная победа с точки зрения борьбы в чемпионате. «Барселона» выиграла вчера, нам также было необходимо выигрывать. Это последний матч первой половины сезона, мы набрали 45 очков. Такое же количество очков позволит нам довести общее количество очков в Ла Лиге до 90.

Теперь нужно продолжать выигрывать матчи. Темп будет интенсивным до самого конца. С завтрашнего дня мы будем сосредоточены исключительно на Суперкубке», — приводит слова Алонсо официальный сайт клуба.

«Бетис» занимает шестое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 28 очков за 18 матчей. «Реал» находится на второй строчке, заработав 45 очков за 19 игр. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Барселона», у которой 49 очков.