22:45 Мск
Футбол Новости

Алонсо прокомментировал победу «Реала» в матче Ла Лиги с «Бетисом»

Алонсо прокомментировал победу «Реала» в матче Ла Лиги с «Бетисом»
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался после победы своей команды над «Бетисом» (5:1) в матче 18-го тура чемпионата Испании.

Испания — Примера . 18-й тур
04 января 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
5 : 1
Бетис
Севилья
1:0 Гарсия – 20'     2:0 Гарсия – 50'     3:0 Асенсио – 56'     3:1 Эрнандес – 66'     4:1 Гарсия – 82'     5:1 Гарсия – 90+3'    

«Это была важная и заслуженная победа. Такое начало года очень важно, необходим спокойный и позитивный настрой перед Суперкубком. Это ценная победа с точки зрения борьбы в чемпионате. «Барселона» выиграла вчера, нам также было необходимо выигрывать. Это последний матч первой половины сезона, мы набрали 45 очков. Такое же количество очков позволит нам довести общее количество очков в Ла Лиге до 90.

Теперь нужно продолжать выигрывать матчи. Темп будет интенсивным до самого конца. С завтрашнего дня мы будем сосредоточены исключительно на Суперкубке», — приводит слова Алонсо официальный сайт клуба.

«Бетис» занимает шестое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 28 очков за 18 матчей. «Реал» находится на второй строчке, заработав 45 очков за 19 игр. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Барселона», у которой 49 очков.

Новости. Футбол
