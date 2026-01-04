Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Реала» Гонсало Гарсия высказался о хет-трике в матче с «Бетисом»

Нападающий «Реала» Гонсало Гарсия высказался о хет-трике в матче с «Бетисом»
Комментарии

Нападающий «Реала» Гонсало Гарсия поделился впечатлениями от матча 18-го тура испанской Примеры с «Бетисом» (5:1). Футболист в этой игре оформил хет-трик.

Испания — Примера . 18-й тур
04 января 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
5 : 1
Бетис
Севилья
1:0 Гарсия – 20'     2:0 Гарсия – 50'     3:0 Асенсио – 56'     3:1 Эрнандес – 66'     4:1 Гарсия – 82'     5:1 Гарсия – 90+3'    

«Это был особенный день. Так счастлив, какое прекрасное начало года! Это мой первый хет-трик на «Бернабеу» и мои первые голы в этом году. Я в восторге и надеюсь, что это лишь начало будущей голевой серии.

Рад всем трём голам. Невозможно выбрать только один. Это мой первый хет-трик перед мадридскими болельщиками. Каждый гол особенный, честно говоря, очень счастлив. Некоторые ребята ещё не подписали мяч, мне придётся попросить ещё несколько автографов. Но благодарен всем, потому что без них ни один из забитых мной сегодня голов не был бы возможен», — приводит слова Гарсии официальный сайт «сливочных».

Материалы по теме
«Реал» разгромил «Бетис» в матче 18-го тура Ла Лиги, Гонсало Гарсия оформил хет-трик
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android