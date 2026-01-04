Нападающий «Реала» Гонсало Гарсия высказался о хет-трике в матче с «Бетисом»

Нападающий «Реала» Гонсало Гарсия поделился впечатлениями от матча 18-го тура испанской Примеры с «Бетисом» (5:1). Футболист в этой игре оформил хет-трик.

«Это был особенный день. Так счастлив, какое прекрасное начало года! Это мой первый хет-трик на «Бернабеу» и мои первые голы в этом году. Я в восторге и надеюсь, что это лишь начало будущей голевой серии.

Рад всем трём голам. Невозможно выбрать только один. Это мой первый хет-трик перед мадридскими болельщиками. Каждый гол особенный, честно говоря, очень счастлив. Некоторые ребята ещё не подписали мяч, мне придётся попросить ещё несколько автографов. Но благодарен всем, потому что без них ни один из забитых мной сегодня голов не был бы возможен», — приводит слова Гарсии официальный сайт «сливочных».