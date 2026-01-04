Алонсо высказался о шансах Мбаппе принять участие в Суперкубке Испании на фоне травмы

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался о перспективах нападающего своей команды Килиана Мбаппе принять участие в матчах Суперкубка Испании.

«Он ещё не полностью исключён из состава, мы подождём, как он себя будет чувствовать до вторника, когда отправимся в Саудовскую Аравию. Тогда мы примем решение. Всё ещё даём ему шанс», — приводит слова Алонсо официальный сайт клуба.

Футболист играл в последних матчах команды, испытывая болевые ощущения. Ранее сообщалось, что в общей сложности он провёл 270 минут с травмированным суставом.

Матчи Суперкубка Испании пройдут в Джидде (Саудовская Аравия). Полуфинальные игры назначены на 7 и 8 января, в них встретятся «Барселона» и «Атлетик» из Бильбао, а также мадридские «Реал» и «Атлетико». Финал турнира состоится 11 января.