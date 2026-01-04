Тренер «Ливерпуля» Слот обозначил негативные тенденции в игре своей команды
Поделиться
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о ничьей в матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (2:2), сделав акцент на ошибках в игре своей команды.
Англия — Премьер-лига . 20-й тур
04 января 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
2 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Уилсон – 17' 1:1 Вирц – 57' 1:2 Гакпо – 90+4' 2:2 Рид – 90+7'
«Думаю, если вы не являетесь частью «Ливерпуля» и не следите за всеми играми команды, можете посчитать, что в таких матчах нам гарантирована победа. Но, к сожалению, уже на протяжении месяцев вижу, что первый же момент соперника, а у «Фулхэма» в первом тайме таковой был лишь один, приводит к голу. Мы часто такое наблюдаем. Другой часто встречающийся случай — наш соперник неожиданно забивает в компенсированное время, это становится сюрпризом», — приводит слова Слота официальный сайт мерсисайдцев.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 января 2026
-
00:50
-
00:48
-
00:47
-
00:44
-
00:38
-
00:20
-
00:14
- 4 января 2026
-
23:59
-
23:56
-
23:55
-
23:46
-
23:35
-
23:32
-
23:23
-
23:13
-
23:02
-
22:59
-
22:49
-
22:45
-
22:40
-
22:30
-
22:30
-
22:26
-
21:59
-
21:53
-
21:44
-
21:32
-
21:22
-
21:16
-
21:16
-
21:00
-
20:35
-
20:18
-
20:15
-
20:13