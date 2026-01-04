Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер «Ливерпуля» Слот обозначил негативные тенденции в игре своей команды

Тренер «Ливерпуля» Слот обозначил негативные тенденции в игре своей команды
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о ничьей в матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (2:2), сделав акцент на ошибках в игре своей команды.

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
04 января 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
2 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Уилсон – 17'     1:1 Вирц – 57'     1:2 Гакпо – 90+4'     2:2 Рид – 90+7'    

«Думаю, если вы не являетесь частью «Ливерпуля» и не следите за всеми играми команды, можете посчитать, что в таких матчах нам гарантирована победа. Но, к сожалению, уже на протяжении месяцев вижу, что первый же момент соперника, а у «Фулхэма» в первом тайме таковой был лишь один, приводит к голу. Мы часто такое наблюдаем. Другой часто встречающийся случай — наш соперник неожиданно забивает в компенсированное время, это становится сюрпризом», — приводит слова Слота официальный сайт мерсисайдцев.

