Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алонсо — о Винисиусе: он был, есть и останется ключевым игроком для «Реала»

Алонсо — о Винисиусе: он был, есть и останется ключевым игроком для «Реала»
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался о нападающем своей команды Винисиусе Жуниоре после матча 18-го тура испанской Ла Лиги, в котором «сливочные» одержали победу над «Бетисом» (5:1).

Испания — Примера . 18-й тур
04 января 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
5 : 1
Бетис
Севилья
1:0 Гарсия – 20'     2:0 Гарсия – 50'     3:0 Асенсио – 56'     3:1 Эрнандес – 66'     4:1 Гарсия – 82'     5:1 Гарсия – 90+3'    

«Он очень нам помог, отлично вошёл в игру и был очень полезен, особенно в первом тайме. Винисиус настойчив и очень много даёт команде. Мне понравилось его выступление и всё, что он сделал, у него будет фундаментальная роль. Теперь нам предстоит встреча с «Атлетико» в Суперкубке, и Винисиус будет очень важен.

Мы все здесь, чтобы поддерживать друг друга. Хотим показать свою лучшую форму как в командном, так и в индивидуальном плане. Он был, есть и останется ключевым игроком для «Реала». Уверен, «Сантьяго Бернабеу» будет ему аплодировать. В этом не сомневаюсь», — приводит слова Алонсо официальный сайт клуба.

Винисиус вышел в стартовом составе и провёл на поле 77 минут, не отметившись результативными действиями. Во время замены футболист был освистан болельщиками мадридского клуба.

Материалы по теме
Алонсо высказался о шансах Мбаппе принять участие в Суперкубке Испании на фоне травмы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android