Алонсо — о Винисиусе: он был, есть и останется ключевым игроком для «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался о нападающем своей команды Винисиусе Жуниоре после матча 18-го тура испанской Ла Лиги, в котором «сливочные» одержали победу над «Бетисом» (5:1).

«Он очень нам помог, отлично вошёл в игру и был очень полезен, особенно в первом тайме. Винисиус настойчив и очень много даёт команде. Мне понравилось его выступление и всё, что он сделал, у него будет фундаментальная роль. Теперь нам предстоит встреча с «Атлетико» в Суперкубке, и Винисиус будет очень важен.

Мы все здесь, чтобы поддерживать друг друга. Хотим показать свою лучшую форму как в командном, так и в индивидуальном плане. Он был, есть и останется ключевым игроком для «Реала». Уверен, «Сантьяго Бернабеу» будет ему аплодировать. В этом не сомневаюсь», — приводит слова Алонсо официальный сайт клуба.

Винисиус вышел в стартовом составе и провёл на поле 77 минут, не отметившись результативными действиями. Во время замены футболист был освистан болельщиками мадридского клуба.