Сборная Камеруна переиграла команду ЮАР и вышла в 1/4 финала Кубка Африки

Завершён матч 1/8 финала Кубка африканский наций, в котором встречались сборные ЮАР и Камеруна. Встреча состоялась на стадионе «Аль-Медина» (Рабат, Марокко). В качестве главного арбитра матча выступил Питер Ваверу Камаку из Кении. Матч завершился победой футболистов команды Камеруна со счётом 2:1.

Первый мяч в матче забил полузащитник Камеруна Джуниор Чамадью на 34-й минуте. На 47-й минуте нападающий Кристиан Кофане удвоил преимущество камерунцев. На 88-й минуте нападающий сборной ЮАР Эвиденс Макгопа отыграл один мяч, установив окончательный счёт в матче.

В 1/4 финала турнира команда Камеруна встретится со сборной Марокко.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимали участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.