Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЮАР — Камерун, результат матча 4 января 2026, счёт 1:2, Кубок африканский наций 1/8 финала

Сборная Камеруна переиграла команду ЮАР и вышла в 1/4 финала Кубка Африки
Комментарии

Завершён матч 1/8 финала Кубка африканский наций, в котором встречались сборные ЮАР и Камеруна. Встреча состоялась на стадионе «Аль-Медина» (Рабат, Марокко). В качестве главного арбитра матча выступил Питер Ваверу Камаку из Кении. Матч завершился победой футболистов команды Камеруна со счётом 2:1.

Кубок африканских наций . 1/8 финала
04 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
ЮАР
Окончен
1 : 2
Камерун
0:1 Чамадью – 34'     0:2 Кофане – 47'     1:2 Макгопа – 88'    

Первый мяч в матче забил полузащитник Камеруна Джуниор Чамадью на 34-й минуте. На 47-й минуте нападающий Кристиан Кофане удвоил преимущество камерунцев. На 88-й минуте нападающий сборной ЮАР Эвиденс Макгопа отыграл один мяч, установив окончательный счёт в матче.

В 1/4 финала турнира команда Камеруна встретится со сборной Марокко.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимали участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.

Турнирная сетка Кубка африканских наций
Материалы по теме
Сборная Марокко вышла в 1/4 финала домашнего Кубка африканский наций, обыграв Танзанию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android