Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» продлил беспроигрышную серию в АПЛ до восьми матчей

«Манчестер Сити» продлил беспроигрышную серию в АПЛ до восьми матчей
Комментарии

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Челси» (1:1) в матче 20-го тура английской Премьер-лиги, продлив свою беспроигрышную серию в чемпионате Англии до восьми игр.

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
04 января 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 1
Челси
Лондон
1:0 Рейндерс – 42'     1:1 Фернандес – 90+4'    

Данная серия команды Хосепа Гвардиолы началась встречей 13-го тура с «Лидс Юнайтед» (3:2). После этого «горожане» одержали победы во встречах с «Фулхэмом» (5:4), «Сандерлендом» (3:0), «Кристал Пэлас» (3:0), «Вест Хэм Юнайтед» (3:0) и «Ноттингем Форест» (2:1). В игре с «чёрными котами» во втором круге чемпионата была зафиксирована ничья (0:0), теперь же эту серию пополнил и матч с «синими». В следующем туре «Манчестер Сити» 7 января примет «Брайтон энд Хоув Альбион».

«Манчестер Сити» с 42 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице АПЛ.

Материалы по теме
«Челси» наказал «Сити» в самой концовке. Вытащили матч вопреки всему на свете!
«Челси» наказал «Сити» в самой концовке. Вытащили матч вопреки всему на свете!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android