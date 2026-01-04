«Манчестер Сити» продлил беспроигрышную серию в АПЛ до восьми матчей

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Челси» (1:1) в матче 20-го тура английской Премьер-лиги, продлив свою беспроигрышную серию в чемпионате Англии до восьми игр.

Данная серия команды Хосепа Гвардиолы началась встречей 13-го тура с «Лидс Юнайтед» (3:2). После этого «горожане» одержали победы во встречах с «Фулхэмом» (5:4), «Сандерлендом» (3:0), «Кристал Пэлас» (3:0), «Вест Хэм Юнайтед» (3:0) и «Ноттингем Форест» (2:1). В игре с «чёрными котами» во втором круге чемпионата была зафиксирована ничья (0:0), теперь же эту серию пополнил и матч с «синими». В следующем туре «Манчестер Сити» 7 января примет «Брайтон энд Хоув Альбион».

«Манчестер Сити» с 42 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице АПЛ.