Главная Футбол Новости

У «Челси» всего одна победа в последних восьми турах АПЛ

У «Челси» всего одна победа в последних восьми турах АПЛ
Комментарии

«Челси» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1) в матче 20-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, «синие» одержали лишь одну победу в последних восьми матчах чемпионата Англии.

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
04 января 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 1
Челси
Лондон
1:0 Рейндерс – 42'     1:1 Фернандес – 90+4'    

Данная серия «Челси» началась встречей 13-го тура с «Арсеналом» (1:1). После этого команда уступила «Лидс Юнайтед» (1:3) и не смогла одолеть «Борнмут» (0:0). В 16-м туре лондонцы переиграли «Эвертон» (2:0), но уже в следующей встрече в рамках чемпионата сыграли вничью с «Ньюкасл Юнайтед» (2:2). После этого «синие» уступили «Астон Вилле» (1:2) и достигли ничейного результата в игре второго круга с «вишнями» (2:2). Теперь же эту серию пополнила встреча с «горожанами». В следующем туре «Челси» 7 января встретится с «Фулхэмом».

«Челси» с 31 очком находится на пятом месте в турнирной таблице АПЛ.

