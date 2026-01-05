Скидки
Результаты матчей 18-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

Комментарии

В воскресенье, 4 января, завершился 18-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Результаты матчей 18-го тура чемпионата Испании:

2 января, пятница:

«Райо Вальекано» — «Хетафе» — 1:1.

3 января, суббота:

«Сельта» — «Валенсия» — 4:1;
«Осасуна» — «Атлетик» Бильбао — 1:1;
«Эльче» — «Вильярреал» — 1:3;
«Эспаньол» — «Барселона» — 0:2.

4 января, воскресенье:

«Севилья» — «Леванте» — 0:3;
«Реал» Мадрид — «Бетис» — 5:1;
«Мальорка» — «Жирона» — 1:2;
«Алавес» — «Овьедо» — 1:1;
«Реал Сосьедад» — «Атлетико» — 1:1.

Первое место в турнирной таблице чемпионата Испании занимает «Барселона», набравшая 49 очков. В топ-4 также входят мадридский «Реал» (45 очков), «Атлетико» (38) и «Вильярреал» (38).

