Результаты матчей 18-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

В воскресенье, 4 января, завершился 18-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Результаты матчей 18-го тура чемпионата Испании:

2 января, пятница:

«Райо Вальекано» — «Хетафе» — 1:1.

3 января, суббота:

«Сельта» — «Валенсия» — 4:1;

«Осасуна» — «Атлетик» Бильбао — 1:1;

«Эльче» — «Вильярреал» — 1:3;

«Эспаньол» — «Барселона» — 0:2.

4 января, воскресенье:

«Севилья» — «Леванте» — 0:3;

«Реал» Мадрид — «Бетис» — 5:1;

«Мальорка» — «Жирона» — 1:2;

«Алавес» — «Овьедо» — 1:1;

«Реал Сосьедад» — «Атлетико» — 1:1.

Первое место в турнирной таблице чемпионата Испании занимает «Барселона», набравшая 49 очков. В топ-4 также входят мадридский «Реал» (45 очков), «Атлетико» (38) и «Вильярреал» (38).