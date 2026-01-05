Скидки
Пари Сен-Жермен — Париж. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Пари Сен-Жермен — Париж, результат матча 4 января 2026, счёт 2:1, 17-й тур Лиги 1 2025-2026

«Пари Сен-Жермен» переиграл «Париж» в матче 17-го тура Лиги 1
Комментарии

Окончен матч 17-го тура Лиги 1, в котором играли «Пари Сен-Жермен» и «Париж». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержал «ПСЖ». Встреча состоялась на стадионе «Парк де Пренс» (Париж). В качестве главного арбитра матча выступил Бенуа Бастьен (Метц).

Франция — Лига 1 . 17-й тур
04 января 2026, воскресенье. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
2 : 1
Париж
Париж
1:0 Дуэ – 45'     1:1 Жеббель – 51'     2:1 Дембеле – 53'    

Дезире Дуэ на 45-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел хозяев поля вперёд. Виллем Жеббель на 51-й минуте реализовал пенальти и сравнял счёт. Усман Дембеле на 53-й минуте обеспечил преимущество «ПСЖ».

После этой игры «Пари Сен-Жермен» с 39 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона французского первенства, «Париж» с 16 очками находится на 15-м месте.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

