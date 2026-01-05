Скидки
Пари Сен-Жермен — Париж. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Результаты матчей 17-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу

В воскресенье, 4 января, завершился 17-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей 17-го тура Лиги 1:

2 января, пятница:

«Тулуза» — «Ланс» — 0:3.

3 января, суббота:

«Монако» — «Лион» — 1:3;
«Ницца» — «Страсбург» — 1:1;
«Лилль» — «Ренн» — 0:2.

4 января, воскресенье:

«Марсель» — «Нант» — 0:2;
«Лорьян» — «Метц» — 1:1;
«Брест» — «Осер» — 2:0;
«Гавр» — «Анже» — 2:1;
«ПСЖ» — «Париж» — 2:1.

Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2025/2026 возглавляет «Ланс». Команда набрала 40 очков за 17 матчей. На втором месте с 39 очками располагается «ПСЖ», топ-3 с 32 очками замыкает «Марсель».

