«Реал Сосьедад» и «Атлетико» сыграли вничью в матче Ла Лиги, Захарян вышел на 89-й минуте

Завершился матч 18-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Реал Сосьедад» и мадридский «Атлетико». Команды играли на стадионе «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания). В качестве главного арбитра выступил Хуан Мартинес Мунуэра из Аликанте. Встреча закончилась вничью со счётом 1:1.

Счёт в матче открыл нападающий «Атлетико» Александр Сёрлот на 50-й минуте, а на 55-й минуте форвард хозяев Гонсалу Гедеш забил ответный мяч. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями. Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян вышел на замену на 89-й минуте.

После 19 матчей чемпионата Испании мадридский «Атлетико» набрал 38 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Реал Сосьедад» заработал 18 очков после 18 встреч и располагается на 16-й строчке.

В следующем туре «Реал Сосьедад» на выезде сыграет с «Хетафе» 9 января, а мадридский «Атлетико» свою игру 19-го тура провёл в начале декабря, потерпев поражение от «Барселоны» со счётом 1:3.