Реал Сосьедад — Атлетико, результат матча 4 января 2026, счёт 1:1, 18-й тур Ла Лиги 2025-2026

«Реал Сосьедад» и «Атлетико» сыграли вничью в матче Ла Лиги, Захарян вышел на 89-й минуте
Комментарии

Завершился матч 18-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Реал Сосьедад» и мадридский «Атлетико». Команды играли на стадионе «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания). В качестве главного арбитра выступил Хуан Мартинес Мунуэра из Аликанте. Встреча закончилась вничью со счётом 1:1.

Испания — Примера . 18-й тур
04 января 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
1 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Сёрлот – 50'     1:1 Гедеш – 55'    

Счёт в матче открыл нападающий «Атлетико» Александр Сёрлот на 50-й минуте, а на 55-й минуте форвард хозяев Гонсалу Гедеш забил ответный мяч. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями. Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян вышел на замену на 89-й минуте.

После 19 матчей чемпионата Испании мадридский «Атлетико» набрал 38 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Реал Сосьедад» заработал 18 очков после 18 встреч и располагается на 16-й строчке.

В следующем туре «Реал Сосьедад» на выезде сыграет с «Хетафе» 9 января, а мадридский «Атлетико» свою игру 19-го тура провёл в начале декабря, потерпев поражение от «Барселоны» со счётом 1:3.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
