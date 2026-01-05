«Интер» обыграл «Болонью» в 18-м туре Серии А

Завершён матч 18-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором играли «Интер» и «Болонья». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали «нерадзурри». Встреча состоялась на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане. В качестве главного арбитра матча выступил Марко Гуида (Торре-Аннунциата).

Пётр Зелиньски открыл счёт в этой игре на 39-й минуте и вывел «нерадзурри» вперёд. Лаутаро Мартинес на 48-й минуте удвоил преимущество команды, а на 74-й минуте Маркус Тюрам забил третий мяч миланцев. Сантьяго Кастро на 83-й минуте отыграл один мяч.

После этой игры «Интер» с 39 очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона итальянского первенства, «Болонья» с 26 очками находится на седьмом месте.