«Интер» обыграл «Болонью» в 18-м туре Серии А

Пари Сен-Жермен — Париж. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Интер — Болонья, результат матча 4 января 2026, счёт 3:1, 18-й тур Серии А 2025/2026

Комментарии

Завершён матч 18-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором играли «Интер» и «Болонья». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали «нерадзурри». Встреча состоялась на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане. В качестве главного арбитра матча выступил Марко Гуида (Торре-Аннунциата).

Италия — Серия А . 18-й тур
04 января 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
3 : 1
Болонья
Болонья
1:0 Зелиньски – 39'     2:0 Мартинес – 48'     3:0 Тюрам – 74'     3:1 Кастро – 83'    

Пётр Зелиньски открыл счёт в этой игре на 39-й минуте и вывел «нерадзурри» вперёд. Лаутаро Мартинес на 48-й минуте удвоил преимущество команды, а на 74-й минуте Маркус Тюрам забил третий мяч миланцев. Сантьяго Кастро на 83-й минуте отыграл один мяч.

После этой игры «Интер» с 39 очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона итальянского первенства, «Болонья» с 26 очками находится на седьмом месте.

