Результаты матчей 18-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

В воскресенье, 4 января, завершился 18-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей 18-го тура Серии А:

2 января, пятница:

«Кальяри» — «Милан» — 0:1;

3 января, суббота:

«Комо» — «Удинезе» — 1:0;

«Сассуоло» — «Парма» — 1:1;

«Дженоа» — «Пиза» — 1:1;

«Ювентус» — «Лечче» — 1:1;

«Аталанта» — «Рома» — 1:0;

4 января, воскресенье:

«Лацио» — «Наполи» — 0:2;

«Фиорентина» — «Кремонезе» — 1:0;

«Верона» — «Торино» — 0:3;

«Интер» — «Болонья» — 3:1.

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Интер» с 39 очками. На втором месте расположился «Милан» с 38 очками. На третьей строчке турнирной таблицы находится «Наполи», у которого 37 очков.