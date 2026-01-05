Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей 18-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

Результаты матчей 18-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу
Комментарии

В воскресенье, 4 января, завершился 18-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей 18-го тура Серии А:

2 января, пятница:

«Кальяри» — «Милан» — 0:1;

3 января, суббота:

«Комо» — «Удинезе» — 1:0;
«Сассуоло» — «Парма» — 1:1;
«Дженоа» — «Пиза» — 1:1;
«Ювентус» — «Лечче» — 1:1;
«Аталанта» — «Рома» — 1:0;

4 января, воскресенье:

«Лацио» — «Наполи» — 0:2;
«Фиорентина» — «Кремонезе» — 1:0;
«Верона» — «Торино» — 0:3;
«Интер» — «Болонья» — 3:1.

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Интер» с 39 очками. На втором месте расположился «Милан» с 38 очками. На третьей строчке турнирной таблицы находится «Наполи», у которого 37 очков.

Календарь матчей Серии А
Турнирная таблица Серии А
Материалы по теме
Экс-тренер «Челси» Ди Маттео: итальянский футбол переживает переходный период
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android