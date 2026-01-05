Скидки
Бывший футболист «Зенита» может перейти в бразильский «Сантос» — Конур
Бывший футболист «Зенита», ныне выступающий за «Аль-Садд», Клаудиньо может перейти в «Сантос» на правах аренды, сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в социальной сети Х.

Бразильский клуб согласовал условия личного контракта с полузащитником, а переговоры с «Аль-Саддом» находятся в финальной стадии. Действующее трудовое соглашение Клаудиньо с катарским клубом рассчитано до 2029 года.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал пять результативных передач.

Клаудиньо выступал за «Зенит» с 2021 по 2025 год. В составе российского клуба полузащитник трижды становился чемпионом Мир Российской Премьер-Лиги, выигрывал Кубок и Суперкубок страны и попадал в список 33 лучших футболистов чемпионата России от РФС.

