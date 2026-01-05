Скидки
Карседо, который близок к назначению в «Спартак», опубликовал пост после ухода из «Пафоса»

Карседо, который близок к назначению в «Спартак», опубликовал пост после ухода из «Пафоса»
Хуан Карлос Карседо, который вероятнее всего возглавит «Спартак», опубликовал пост после ухода из «Пафоса».

«Добрый вечер. Как многие из вас уже знают, мой этап работы в «Пафосе» подошёл к концу. Я хотел бы выразить искреннюю благодарность игрокам, клубу и всем болельщикам за эти по-настоящему замечательные два с половиной года.

Игрокам — спасибо за ваш профессионализм, непоколебимую самоотдачу и постоянное стремление становиться лучше с каждым днём. Я не сомневаюсь, что каждый из вас и дальше будет отдавать всего себя ради этого прекрасного клуба.

Спасибо всем сотрудникам клуба. Ваша неизменная поддержка и упорный труд были незаменимы: без вашей ежедневной преданности делу ни одно из наших достижений не стало бы возможным. И болельщикам — моя искренняя признательность за безусловную любовь, которую вы дарили нам на протяжении всего этого пути, за ваши сообщения и тепло, за то, что с первого дня вы сделали нас частью большой семьи. Этот удивительный город действительно стал для нас домом.

Особые слова уважения и глубокой благодарности — владельцам клуба Сергею Ломакину и Роману Дубову, а также спортивному директору Кристиано Джаретте, которые доверили мне и моему тренерскому штабу возможность работать в «Пафосе», проявить наш профессионализм и страсть в рамках этого амбициозного проекта, который будет продолжать развиваться и расти. Для нас было честью быть частью этого клуба, этого города и этой семьи. Не меньшей честью стало и участие в этом чемпионате — бок о бок с выдающимися кипрскими тренерами, руководителями и организациями, которые неустанно трудятся, чтобы соревнование приобретало всё больший вес и уважение в европейском футболе. Мы всегда стремились быть максимально профессиональными, честными и ответственными.

Благодаря совместным усилиям всех причастных нам удалось добиться впечатляющих успехов, которые навсегда останутся в истории этого клуба и этого города. Желаю всем вам всего наилучшего и больших спортивных побед. Наши пути здесь расходятся. Но «Пафос» навсегда останется глубоко в наших сердцах», — написал Карседо на личной странице в одной из социальных сетей.

Ранее специалист уже работал в «Спартаке» в 2012 году в качестве помощника Унаи Эмери.

