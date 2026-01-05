Скидки
Гонсало Гарсия повторил достижение Руда ван Нистелроя в мадридском «Реале» в XXI веке
Комментарии

Нападающий «Реала» Гонсало Гарсия Торрес отметился хет-триком в мачте 18-го тура испанской Ла Лиги с «Бетисом» (5:1), благодаря чему повторил редчайшее достижение известного экс-форварда Руда ван Нистелроя в составе мадридского гранда в XXI веке.

Испания — Примера . 18-й тур
04 января 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
5 : 1
Бетис
Севилья
1:0 Гарсия – 20'     2:0 Гарсия – 50'     3:0 Асенсио – 56'     3:1 Эрнандес – 66'     4:1 Гарсия – 82'     5:1 Гарсия – 90+3'    

Как сообщает статистический портал Opta Sport, Гонсало Гарсия стал вторым игроком «Реала» в XXI веке, который в своём дебютном матче, где впервые забил за «сливочных» в Ла Лиге, оформил хет-трик. Ранее это удалось ван Нистелрою в сентябре 2006 года в матче с «Леванте» (4:1).

Всего в текущем сезоне 21-летний Гонсало Гарсия Торрес сыграл в 18 матчах (418 минут) за мадридский «Реал», забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

Почему «Реал Мадрид» — лучший клуб XX века:

