Нападающий «Реала» Гонсало Гарсия Торрес отметился хет-триком в мачте 18-го тура испанской Ла Лиги с «Бетисом» (5:1), благодаря чему повторил редчайшее достижение известного экс-форварда Руда ван Нистелроя в составе мадридского гранда в XXI веке.

Как сообщает статистический портал Opta Sport, Гонсало Гарсия стал вторым игроком «Реала» в XXI веке, который в своём дебютном матче, где впервые забил за «сливочных» в Ла Лиге, оформил хет-трик. Ранее это удалось ван Нистелрою в сентябре 2006 года в матче с «Леванте» (4:1).

Всего в текущем сезоне 21-летний Гонсало Гарсия Торрес сыграл в 18 матчах (418 минут) за мадридский «Реал», забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

Почему «Реал Мадрид» — лучший клуб XX века: