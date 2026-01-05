Гонсало Гарсия повторил достижение Руда ван Нистелроя в мадридском «Реале» в XXI веке
Поделиться
Нападающий «Реала» Гонсало Гарсия Торрес отметился хет-триком в мачте 18-го тура испанской Ла Лиги с «Бетисом» (5:1), благодаря чему повторил редчайшее достижение известного экс-форварда Руда ван Нистелроя в составе мадридского гранда в XXI веке.
Испания — Примера . 18-й тур
04 января 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
5 : 1
Бетис
Севилья
1:0 Гарсия – 20' 2:0 Гарсия – 50' 3:0 Асенсио – 56' 3:1 Эрнандес – 66' 4:1 Гарсия – 82' 5:1 Гарсия – 90+3'
Как сообщает статистический портал Opta Sport, Гонсало Гарсия стал вторым игроком «Реала» в XXI веке, который в своём дебютном матче, где впервые забил за «сливочных» в Ла Лиге, оформил хет-трик. Ранее это удалось ван Нистелрою в сентябре 2006 года в матче с «Леванте» (4:1).
Всего в текущем сезоне 21-летний Гонсало Гарсия Торрес сыграл в 18 матчах (418 минут) за мадридский «Реал», забил три мяча и сделал одну результативную передачу.
Почему «Реал Мадрид» — лучший клуб XX века:
Комментарии
- 5 января 2026
-
01:58
-
01:38
-
01:31
-
01:18
-
01:00
-
00:58
-
00:50
-
00:48
-
00:47
-
00:44
-
00:38
-
00:20
-
00:14
- 4 января 2026
-
23:59
-
23:56
-
23:55
-
23:46
-
23:35
-
23:32
-
23:23
-
23:13
-
23:02
-
22:59
-
22:49
-
22:45
-
22:40
-
22:30
-
22:30
-
22:26
-
21:59
-
21:53
-
21:44
-
21:32
-
21:22
-
21:16