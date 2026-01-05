«Смотрю с особенных мест». Травмированный Сафонов посетил матч «ПСЖ» — «Париж»

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов, получивший перелом левой руки в финале Межконтинентального кубка с «Фламенго», посетил матч команды с «Парижем» в рамках 17-го тура чемпионата Франции. Голкипер наблюдал за игрой с трибун.

«Всем привет. Сегодня смотрю матч с особенных мест. Удачи «ПСЖ», смотрим дерби на стадионе», — сказал Сафонов на видео, опубликованном на личной странице в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что из-за травмы Сафонов может выбыть из строя на пять—шесть недель.

Матвей выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне российский вратарь провёл четыре матча с учётом всех соревнований на клубном уровне.