Тренер «Реала» Алонсо отреагировал на хет-трик Гонсало Гарсии в матче с «Бетисом»

Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался о нападающем своей команды Гонсало Гарсии Торресе, который отметился хет-триком в матче 18-го тура Ла Лиги с «Бетисом» (5:1).

Испания — Примера . 18-й тур
04 января 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
5 : 1
Бетис
Севилья
1:0 Гарсия – 20'     2:0 Гарсия – 50'     3:0 Асенсио – 56'     3:1 Эрнандес – 66'     4:1 Гарсия – 82'     5:1 Гарсия – 90+3'    

«Это был матч мечты для Гонсало. Играть на «Бернабеу» в своем первом сезоне в основной команде и забить хет-трик — это случается нечасто. Я очень рад за него и за его ежедневную работу, независимо от того, играет он или нет. Он отличный пример воспитанника нашей академии, и я поздравляю его с такой игрой. Я призываю его продолжать в том же духе.

Современный футбол требует командной работы без мяча. Важно, как нападающие начинают прессинг, будь то высокий прессинг или иное взаимодействие, — и Гонсало это прекрасно понимает. У него отличная скорость, и если к этому добавить его бомбардирские качества, а также оборонительные навыки, он всегда будет способствовать улучшению результатов команды», — приводит слова Алонсо beIN Sports.

Всего в текущем сезоне Гонсало Гарсия Торрес сыграл в 18 матчах (418 минут) за мадридский «Реал», забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

