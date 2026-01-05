Скидки
Никитин – о Карседо: будущее «Спартака» будет туманным, пока происходят такие назначения

Никитин – о Карседо: будущее «Спартака» будет туманным, пока происходят такие назначения
Бывший футболист «Уфы» Алексей Никитин высказался о возможном назначении Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера «Спартака». Ранее сообщалось, что специалист покинул пост главного тренера «Пафоса».

«Будущее «Спартака» будет туманным, пока происходят такие назначения. Я не понимаю, за какие заслуги этот тренер получает такое назначение, если он его действительно получит. Статус клубов, где работал Карседо, достаточно хорош. Послужной список сильный. Работа с Унаи Эмери должна была дать ему достойную квалификацию. Но как Карседо проявит себя в России? У нас специфичный чемпионат, а «Спартак» сама по себе специфичная команда. Тренер «Спартака» работает под давлением, — заявил Никитин в эфире «Матч ТВ».

Ранее специалист уже работал в «Спартаке» в 2012 году в качестве помощника Унаи Эмери. Ожидается, что соглашение с московским «Спартаком» будет окончательно оформлено на этой неделе.

