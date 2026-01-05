Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Победный гол Браима Диаса – в видеообзоре матча Марокко – Танзания на Кубке Африки

Победный гол Браима Диаса – в видеообзоре матча Марокко – Танзания на Кубке Африки
Комментарии

Сборная Марокко обыграла национальную команду Танзании в матче 1/8 финала Кубка Африки. Встреча прошла в Рабате (Марокко) на стадионе «Принц Мула Абдулла» и закончилась победой Марокко со счётом 1:0.

Кубок африканских наций . 1/8 финала
04 января 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Марокко
Окончен
1 : 0
Танзания
1:0 Диас – 64'    

Победный гол в матче на 64-й минуте забил Браим Диас.

Права на трансляции Кубка Африки в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В четвертьфинале турнира сборная Марокко встретится с Камеруном, который в своём матче 1/8 финала обыграл ЮАР со счётом 2:1.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимали участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара.

Материалы по теме
Звезда «Реала» зажигает на Кубке Африки — снова вытащил сборную дальше! Главное на КАН
Видео
Звезда «Реала» зажигает на Кубке Африки — снова вытащил сборную дальше! Главное на КАН
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android