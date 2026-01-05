Победный гол Браима Диаса – в видеообзоре матча Марокко – Танзания на Кубке Африки

Сборная Марокко обыграла национальную команду Танзании в матче 1/8 финала Кубка Африки. Встреча прошла в Рабате (Марокко) на стадионе «Принц Мула Абдулла» и закончилась победой Марокко со счётом 1:0.

Победный гол в матче на 64-й минуте забил Браим Диас.

Права на трансляции Кубка Африки в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В четвертьфинале турнира сборная Марокко встретится с Камеруном, который в своём матче 1/8 финала обыграл ЮАР со счётом 2:1.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимали участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара.