ЮАР — Камерун, видеообзор матча 5 января 2026, счёт 1:2, 1/8 финала Кубка Африки 2026

Видеообзор победы Камеруна над ЮАР в 1/8 финала Кубка Африки — 2026
Комментарии

Сборная Камеруна переиграла национальную команду ЮАР в матче 1/8 финала Кубка Африки 2026 года. Встреча состоялась на стадионе «Аль-Медина» в марокканском Рабате и завершилась со счётом 2:1.

Кубок африканских наций . 1/8 финала
04 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
ЮАР
Окончен
1 : 2
Камерун
0:1 Чамадью – 34'     0:2 Кофане – 47'     1:2 Макгопа – 88'    

В составе победителей голами отличились полузащитник Джуниор Чамадью и нападающий Кристиан Кофане. У южноафриканцев единственный мяч забил форвард Эвиденс Макгопа. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор данного матча.

Права на трансляции Кубка Африки в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В 1/4 финала турнира сборная Камеруна встретится с национальной командой Марокко.

Победители футбольных турниров-2025:

