Видеообзор победы Камеруна над ЮАР в 1/8 финала Кубка Африки — 2026

Сборная Камеруна переиграла национальную команду ЮАР в матче 1/8 финала Кубка Африки 2026 года. Встреча состоялась на стадионе «Аль-Медина» в марокканском Рабате и завершилась со счётом 2:1.

В составе победителей голами отличились полузащитник Джуниор Чамадью и нападающий Кристиан Кофане. У южноафриканцев единственный мяч забил форвард Эвиденс Макгопа. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор данного матча.

Права на трансляции Кубка Африки в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В 1/4 финала турнира сборная Камеруна встретится с национальной командой Марокко.

