Видеообзор победы Камеруна над ЮАР в 1/8 финала Кубка Африки — 2026
Сборная Камеруна переиграла национальную команду ЮАР в матче 1/8 финала Кубка Африки 2026 года. Встреча состоялась на стадионе «Аль-Медина» в марокканском Рабате и завершилась со счётом 2:1.
Кубок африканских наций . 1/8 финала
04 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
ЮАР
Окончен
1 : 2
Камерун
0:1 Чамадью – 34' 0:2 Кофане – 47' 1:2 Макгопа – 88'
В составе победителей голами отличились полузащитник Джуниор Чамадью и нападающий Кристиан Кофане. У южноафриканцев единственный мяч забил форвард Эвиденс Макгопа. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор данного матча.
Права на трансляции Кубка Африки в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
В 1/4 финала турнира сборная Камеруна встретится с национальной командой Марокко.
