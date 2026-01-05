Гвардиола объяснил упущенную победу «Ман Сити» в концовке матча с «Челси»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда сыграла вничью с «Челси» (1:1).

«В первой половине мы действовали довольно неплохо. Во второй половине у них были моменты. В начале мы дважды теряли мяч, а в концовке нам не хватало исполнителей в ситуациях «два в один» и «три в два». Соперник особо много не создал, а мы были великолепны во всех линиях, но не смогли забить второй, третий или четвёртый гол. Конечно, во втором тайме соперник прибавил — в первом они действовали чуть осторожнее, а потом им уже было нечего терять, и в итоге они получили свою награду», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «горожан».

Напомним, с 42-й минуты подопечные Гвардиолы вели в счёте, но упустили победу на 90+4-й минуте. Мяч забил аргентинец Энцо Фернандес.

