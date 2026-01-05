Скидки
Египет — Бенин. Прямая трансляция
19:00 Мск
«Возможно, вы знаете лучше». Гвардиола ответил журналисту после вопроса о ничьей с «Челси»

«Возможно, вы знаете лучше». Гвардиола ответил журналисту после вопроса о ничьей с «Челси»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил журналисту, который обвинил «горожан» в том, что команда потеряла контроль над игрой во встрече 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда сыграла вничью с «Челси» (1:1).

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
04 января 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 1
Челси
Лондон
1:0 Рейндерс – 42'     1:1 Фернандес – 90+4'    

«Я не согласен с тем, что «Сити» потерял контроль. Они забили гол, и именно поэтому нужно анализировать результат. Конечно, они прибавили в темпе, стали интенсивнее прессинговать и имели шансы, потому что мы потеряли два мяча в начале второго тайма. Но если вы считаете, что они переломили ход игры, хорошо. Возможно, вы знаете лучше… «Челси» — чемпион мира. Там не игроки академии. Игроки высшего класса. Поэтому контролировать игру на протяжении 90 минут против такой команды очень и очень сложно», — приводит слова Гвардиолы издание BBC.

Напомним, с 42-й минуты подопечные Гвардиолы вели в счёте, но упустили победу на 90+4-й минуте.

