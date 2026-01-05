Скидки
19:00 Мск
Энцо Фернандес прокомментировал увольнение Марески из «Челси» после ничьей с «Ман Сити»

Энцо Фернандес прокомментировал увольнение Марески из «Челси» после ничьей с «Ман Сити»
Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес высказался о ничейном результате в матче с «Манчестер Сити» (1:1), а также прокомментировал недавнюю отставку главного тренера команды Энцо Марески.

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
04 января 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 1
Челси
Лондон
1:0 Рейндерс – 42'     1:1 Фернандес – 90+4'    

«Неделя выдалась непростой. Но сейчас мы довольны тем, как сыграла команда. Что касается увольнения Энцо Марески, то для нас это тяжёлый момент. Он отличный специалист, и мне искренне жаль, что так вышло. Но в футболе подобное случается, теперь нам нужно двигаться дальше», — приводит лова Фернандеса Sky Sports.

Напомним, Энцо стал автором спасительного для «Челси» гола во вчерашнем матче с «Сити». Аргентинец замкнул прострел в компенсированное ко второму тайму время.

Игроки «Челси» произносят свои имена и фамилии

