Энцо Фернандес прокомментировал увольнение Марески из «Челси» после ничьей с «Ман Сити»

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес высказался о ничейном результате в матче с «Манчестер Сити» (1:1), а также прокомментировал недавнюю отставку главного тренера команды Энцо Марески.

«Неделя выдалась непростой. Но сейчас мы довольны тем, как сыграла команда. Что касается увольнения Энцо Марески, то для нас это тяжёлый момент. Он отличный специалист, и мне искренне жаль, что так вышло. Но в футболе подобное случается, теперь нам нужно двигаться дальше», — приводит лова Фернандеса Sky Sports.

Напомним, Энцо стал автором спасительного для «Челси» гола во вчерашнем матче с «Сити». Аргентинец замкнул прострел в компенсированное ко второму тайму время.

