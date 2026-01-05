«Едва тянет уровень». Каррагер раскритиковал Аморима за работу в «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Ливерпуля» и футбольный эксперт Джейми Каррагер прокомментировал работу главного тренера «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима после ничьей с «Лидсом» в АПЛ.

«Я вообще не считаю, что у него есть хоть какие-то основания ставить под сомнение людей, которые его назначили. Потому что он недостаточно хорош. Он недостаточно хорош, чтобы быть главным тренером «Манчестер Юнайтед». Пока он едва тянет уровень тренера АПЛ.

Начало казаться, что с игрой в четыре защитника он наконец нащупал что-то рабочее, но в матче с «Вулвз» он снова вернулся к пяти защитникам – и это, возможно, было худшее выступление команды в этом сезоне», – приводит слова Каррагера Sky Sports.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» располагается на шестом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко.

