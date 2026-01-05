Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Египет — Бенин. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал пост о деньгах от продажи «Челси»

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал пост о деньгах от продажи «Челси»
Комментарии

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разговоре с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, в ходе которого обсуждался вопрос замороженных средств от продажи «Челси».

«Обсудили с Киром необходимость справедливого решения по замороженным средствам от продажи «Челси». Это около двух с половиной миллиардов фунтов, которые могут и должны помочь Украине», — написал Зеленский в своём телеграм-канале.

Напомним, в 2022 году Роман Абрамович получил разрешение от правительства Великобритании на продажу «Челси» при условии, что все средства будут направлены на поддержку пострадавших от событий в Украине. Однако деньги до сих пор остаются заблокированными из-за сложной ситуации в переговорах с экс-владельцем клуба.

Игроки «Челси» произносят свои имена и фамилии

Материалы по теме
Появились новые подробности по делу Роману Абрамовича о продаже «Челси»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android