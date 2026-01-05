Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал пост о деньгах от продажи «Челси»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разговоре с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, в ходе которого обсуждался вопрос замороженных средств от продажи «Челси».

«Обсудили с Киром необходимость справедливого решения по замороженным средствам от продажи «Челси». Это около двух с половиной миллиардов фунтов, которые могут и должны помочь Украине», — написал Зеленский в своём телеграм-канале.

Напомним, в 2022 году Роман Абрамович получил разрешение от правительства Великобритании на продажу «Челси» при условии, что все средства будут направлены на поддержку пострадавших от событий в Украине. Однако деньги до сих пор остаются заблокированными из-за сложной ситуации в переговорах с экс-владельцем клуба.

