Илья Забарный признан худшим игроком «ПСЖ» в матче с «Парижем» по версии Sofascore
Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Илья Забарный получил худшую оценку в составе своей команды по итогам матча против «Парижа» в Лиге 1 по версии портала Sofascore.
Франция — Лига 1 . 17-й тур
04 января 2026, воскресенье. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
2 : 1
Париж
Париж
1:0 Дуэ – 45' 1:1 Жеббель – 51' 2:1 Дембеле – 53'
Украинский футболист был оценён в 5,9 балла, что стало самым низким показателем среди игроков «Пари Сен-Жермен» в этой встрече. Кроме того, Забарный оказался вторым худшим футболистом матча среди обеих команд — ниже оценка была только у вратаря «Парижа» Кевина Траппа (5,8).
Напомним, «ПСЖ» выиграл матч со счётом 2:1, а Забарный в начале второго тайма привёз пенальти, нарушив правила в своей штрафной. Данный пенальти реализовал игрок «Парижа» Виллем Жеббель.
Матвей Сафонов посетил матч «ПСЖ» — «Париж»
