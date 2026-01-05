Илья Забарный признан худшим игроком «ПСЖ» в матче с «Парижем» по версии Sofascore

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Илья Забарный получил худшую оценку в составе своей команды по итогам матча против «Парижа» в Лиге 1 по версии портала Sofascore.

Украинский футболист был оценён в 5,9 балла, что стало самым низким показателем среди игроков «Пари Сен-Жермен» в этой встрече. Кроме того, Забарный оказался вторым худшим футболистом матча среди обеих команд — ниже оценка была только у вратаря «Парижа» Кевина Траппа (5,8).

Напомним, «ПСЖ» выиграл матч со счётом 2:1, а Забарный в начале второго тайма привёз пенальти, нарушив правила в своей штрафной. Данный пенальти реализовал игрок «Парижа» Виллем Жеббель.

