Фабрицио Романо назвал одну из главных трансферных целей «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» с лета прошлого года находится на связи с представителями опорного полузащитника «Брайтона» Карлоса Балеба. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

Камерунский хавбек рассматривается манкунианцами как одна из приоритетных трансферных целей на 2026 год. При этом в текущем месяце клуб не выходил с новым предложением и не вступал в прямые переговоры с «Брайтоном», который намерен сохранить игрока в составе как минимум на этот сезон.

Балеба перешёл в «Брайтон» в августе 2023 года из «Лилля» за € 27 млн. Его контракт с английским клубом рассчитан до конца июня 2028 года, а Transfermarkt оценивает футболиста в € 60 млн.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 19 матчах за клуб, не отметившись голами или результативными передачами.

