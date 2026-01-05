Скидки
Главная Футбол Новости

Жозе Моуринью раскритиковал Георгия Судакова после матча «Бенфики»

Жозе Моуринью раскритиковал Георгия Судакова после матча «Бенфики»
Комментарии

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью раскритиковал полузащитника Георгия Судакова за ошибку, которая привела к пропущенному голу в матче 17-го тура чемпионата Португалии против «Эшторила» (3:1).

Португалия — Примейра . 17-й тур
03 января 2026, суббота. 21:00 МСК
Бенфика
Лиссабон
Окончен
3 : 1
Эшторил
Эшторил
1:0 Павлидис – 34'     2:0 Павлидис – 45+1'     2:1 Карвалью – 45+3'     3:1 Павлидис – 80'    

«То, чего мы не можем допускать — это пропускать гол именно так и в тот момент. После того как мы повели 2:0, нельзя терять концентрацию и пропускать мяч на 47-й или 48-й минуте. Нельзя подходить к индивидуальной борьбе, особенно с креативным игроком, который лучше всех владеет дриблингом, с такой легкомысленностью, хрупкостью и недостатком ответственности. Одно дело — уйти на перерыв с преимуществом 2:0, и совсем другое — со счетом 2:1.

В перерыве моя задача была быстро проанализировать видео с тактической точки зрения и не дать команде погрузиться в разочарование, которое уже чувствовалось в раздевалке. В итоге мы смогли выиграть, а не сыграть вничью или проиграть», — приводит слова Моуринью Maisfutebol.

В текущем сезоне у Судакова четыре гола в 14 матчах за «Бенфику» в чемпионате Португалии.

