Жозе Моуринью раскритиковал Георгия Судакова после матча «Бенфики»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью раскритиковал полузащитника Георгия Судакова за ошибку, которая привела к пропущенному голу в матче 17-го тура чемпионата Португалии против «Эшторила» (3:1).

«То, чего мы не можем допускать — это пропускать гол именно так и в тот момент. После того как мы повели 2:0, нельзя терять концентрацию и пропускать мяч на 47-й или 48-й минуте. Нельзя подходить к индивидуальной борьбе, особенно с креативным игроком, который лучше всех владеет дриблингом, с такой легкомысленностью, хрупкостью и недостатком ответственности. Одно дело — уйти на перерыв с преимуществом 2:0, и совсем другое — со счетом 2:1.

В перерыве моя задача была быстро проанализировать видео с тактической точки зрения и не дать команде погрузиться в разочарование, которое уже чувствовалось в раздевалке. В итоге мы смогли выиграть, а не сыграть вничью или проиграть», — приводит слова Моуринью Maisfutebol.

В текущем сезоне у Судакова четыре гола в 14 матчах за «Бенфику» в чемпионате Португалии.

Моуринью прогулялся на тренировке «Фенербахче» с щенком