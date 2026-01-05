Скидки
Фабрицио Романо сообщил имя нового главного тренера «Челси»

Фабрицио Романо сообщил имя нового главного тренера «Челси»
Журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что главный тренер «Страсбурга» Лиам Росеньор займёт аналогичный пост в лондонском «Челси».

По данным источника, специалист уже находится в столице Великобритании. Собеседование с ним запланировано на ближайшие 24 часа, и ожидается, что уже на этой неделе Росеньор официально возглавит клуб.

Тем временем французский «Страсбург» ищет подходящую замену, что станет ключевым шагом перед подписанием контракта Лиама с лондонской командой. Романо также сообщает, что бюрократический процесс закончится очень быстро и «Челси» уже «готов к новой эпохе».

Напомним, 1 января руководство лондонцев уволило с поста главного тренера Энцо Мареску.

Росеньору 41 год. Ранее англичанин работал в «Дерби» и «Халле» — клубах третьего и второго дивизионов Англии.

С 2024 года он возглавлял французский «Страсбург», который фактически является фарм-клубом «Челси». В текущем сезоне команда выиграла групповой этап Лиги конференций и занимает седьмое место в Лиге 1.

Игроки «Челси» произносят свои имена и фамилии

